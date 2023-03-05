Вид Зайцева вызвал оторопь.

Вид Зайцева вызвал оторопь.Последние годы прославленный модельер тяжело болеет. У него одна из финальных стадий болезни Паркинсона. Постепенно дизайнеру становится все хуже и хуже, он уже не может появляться на людях так часто, как раньше, да и практически отошел от дел.Однако в честь своего 85-летия Вячеслав Зайцев вышел в свет, точнее его выкатили на инвалидной коляске. Давно не видевшие модельера поклонники пришли в ужас: на видео и фотографиях с праздника юбиляр смотрит в одну точку и беспомощно открывает рот, еле шевеля губами. Передвигаться самостоятельно дизайнер уже не может.Не так давно стало известно, о чем мечтает Вячеслав Зайцев. По его словам, он очень бы хотел увидеть сына и пообщаться с ним. Однако наследник не хочет говорить с отцом. Дизайнер надеялся, что Егор все же придет к нему на юбилей, но, увы, чуда не случилось.Помощник модельера Вадим Хусаинов заявил, что сын Зайцева даже не берет трубку, когда тот звонит. Что особенно удивительно, ведь мужчина является главой семейного модного дома.За праздничным столом Вячеслава Зайцева окружали явно не те люди, которых ему хотелось бы видеть. Например, по левую руку от модельера сидела Анна Калашникова, то и дело обнимающая и чмокающая в щечку больного юбиляра.