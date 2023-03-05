Снятая во Владимирской области комедия Поехавшая 8 марта выйдет на экраны страны. Комедия...

Снятая во Владимирской области комедия "Поехавшая" 8 марта выйдет на экраны страны.Комедия «Поехавшая» - это киноистория об обычной девушке Ане, которая отправляется в путешествие на велосипеде из Москвы в Магадан вместе со своей таксой Капой. Все для того, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. В главных ролях - звезды "Последнего богатыря" Елена Яковлева и Виктор Хориняк.Сюжет разворачивается в дороге и показывает Россию с непривычного ракурса — из седла велосипеда.Вместе со своей таксой Аня проедет более 10 тысяч километров по самым красивым местам нашей страны — от Москвы до Байкала.В главных ролях - звезды "Последнего богатыря" Елена Яковлева и Виктор Хориняк.Фото администрации Владимирской области