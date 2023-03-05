Эту технику называют вечной. Священнику из Суздаля Андрею Давыдову первым в России удалось...

Эту технику называют вечной. Священнику из Суздаля Андрею Давыдову первым в России удалось возродить древнее искусство энкаустики. Что отличает иконы его кисти? И какие тайны хранит энкаустика? Оценим вместе с Марией Платанюк.В робких лучах мартовского солнца энкаустика сияет ещё ярче. Удивительные краски- объемные, глубокие, светящиеся. Их не способен заменить ни один химический состав. Священник Андрей Давыдов первым в России возродил древнее искусство экаустики. Сейчас у него немало последователей. Но первопроходцем был именно он. Писать иконы в технике энкаустики иерей Андрей Давыдов начал писать больше 30 лет назад. Говорит, рецепты, когда-то им созданные, дополняются и сегодня. Искусство- всегда непростой путь поиска.- Добавлю я сейчас чуть-чуть вот этого маслица и посмотрю, какие они станут. Не станут ли они ещё послушнее.Энкаустика - техника из глубины веков. В ней написаны все древнейшие иконы. Природные пигменты священник Андрей Давыдов замешивает на воске. Вываренном и предварительно высушенном- пуническом. Эту живопись часто называют "вечной". Иконописец рассказывает: воск обволакивает пигменты, даря иконам защиту от реакций и влаги. Особая выразительность, тонкость цветопередачи и глубокая внутренняя сила- всё это искусство энкаустики.Иерей Андрей Давыдов, иконописец:-Первые иконы, до начала 12-ого века они писались энкаустикой. Это такая живопись, которая пришла ещё из древней Греции, потом была в древнем Риме и христианская церковь восприняла её как продолжение традиции. Это живопись на воске. И воск даёт такие особые возможности, что ты можешь писать очень живо и живописно. Чем меня энкаустика привлекает, что это не графика, а это именно можно пастозно лепить цветами, как мозаикой работать.Андрей Давыдов - один из самых известных российских иконописцев - родился в Москве. Иерей- выпускник Школы-студии МХАТ. Профессиональный художник сцены. Андрей Давыдов рукоположен в 1988-ом. Много лет служил во Пскове. Был настоятелем храма 12-ого столетия- собора Рождества Иоанна Предтечи. А потом в судьбе возник Суздаль. В него перебрались большой семьей. Сегодня из окна мастерской отца Андрея видны сразу 2 обители: Спасо-Евфимиев монастырь и Покровский. В Суздале священник обрёл покой и гармонию. Говорит, древний город вдохновляет. С кисточкой в руках священник - с утра до вечера. И с энкауистикой, по собственному признанию, экспериментирует каждый день.Иерей Андрей Давыдов, иконописец:- Это такой роскошный чёрный цвет. Шунгит - он очень блестящий. Несмотря на то, что краска перетёрта-перетёрта, он потом работает в живописи в готовом виде. Потом под микроскопом смотришь- это смотрится как будто драгоценных камней такая россыпь.Все краски в энкаустической иконописи - рукотворные. В каждом оттенке- штрихи палитры мироздания, а ещё многочасовой труд.Мария Платанюк:- Все краски в энкаустике природные. Их дают минералы. К примеру, вот такой небесно-синий, как на иконах и фресках кисти Андрея Рублёва даёт лазурит. Вот его исходное состояние. А вот такой красивый светло- зелёный- это малахит. После того, как камень размололи в ступе, его предстоит превратить буквально в пыль. Берём полложки малахита. Добавляем каплю чистой кипячёной воды и начинаем растирать пигмент на стекле. (растираем) Терпение и труд всё перетрут. Это как раз о приготовлении красок в энкаустике.Икону "Лествица" мастер иконописи Андрей Давыдов закончил только что. Эти образы особенно символичны в дни Великого Поста. "Лествица" преподобного Иоанна Лествичника- он был игуменом Синайского монастыря в 7-ом столетии- знаковое сочинение для верующих. Лестница на небо- образ духовного восхождения к Богу. Ровно 30 ступеней- по числу наставлений "Лествицы" литературной.Иерей Андрей Давыдов, иконописец:- Внизу стоит Иоанн Лествичник. В руке у него свиток, где написаны начальные слова его книги и он рассказывает своим монахам, он показывает на эту лестницу и рассказывает о путешествии монаха к Богу. Здесь есть ангелы, которые готовы украсить венцами, наградить тех, кто достиг вершины. Самая первая ступень- это отречение от мира. Вторая- беспристрастие, молитва. Пост. А самая последняя-это Вера, Надежда, Любовь. Высшая добродетель.Верная помощница иконописца- его супруга. Сейчас матушка Марина выкладывает очередную мозаику. Образ украсит храм. Тончайшие переливы- и как итог- эффект живого цвета и мерцания.Марина Турнова, супруга иерея Андрея Давыдова:- Я же работаю не только в дневное время. А вечером, например, положишь: "О, всё прекрасно! Утром смотришь, нет, этот цвет вообще никуда не годится. Он вот с этим спорит. И непонятно- или это складки, а это что тогда. Это имеется в виду, что это страницы. Они были совершенно разного цвета. Надо всегда ориентироваться на то, что эта работа должна смотреться хорошо издалека.Смальту считают одним из самых долговечных материалов. Мозаичное панно рождают тысячи мелких кусочков "запечённого стекла". Смальта может быть даже золотой и серебряной."Понимаете, вот такая смешная работа"Марина Турнова, супруга иерея Андрея Давыдова:- Большой кусок стекла. На него накладывается сусальное золото. Сверху опять стекло. Это золото, которое запаяно внутрь стекла. И далее вот такими клещами специальными оно рубится на нужный размер. У меня получается то, что мне нужно.Вот уже много лет священник Андрей Давыдов - настоятель Никольского и Христорождественского храмов. Секретов своего мастерства не скрывает. Охотно делясь с желающими. А о своём служении говорит: иконопись- та же проповедь. А традиция - бесценное достояние.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".