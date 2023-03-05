Уже два оборонных предприятия Владимирской области попали в санкционный список...

Уже два оборонных предприятия Владимирской области попали в санкционный список Евросоюза.Предприятие занимается разработкой средств радиосвязи, систем управления и программного обеспечения для военной и гражданской авиации РФ. Также предприятие работает по заказам РЖД и войск военно-космической обороны.Кроме того, конструкторское бюро изготавливает информационно-навигационные системы и комплексы радиооповещения населения для МЧС. На экспорт компания поставляла станции радиоэлектронного противодействия, используемых для создания помех или вывода из строя электронной техники противника.Как известно, Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Запад запретил экспорт компаниям, которые производят электронные компоненты и комплектующие для вооружений российской армии. Таким образом, «Владимирское конструкторское бюро радиосвязи» попало в санкционный список.Всего в новый санкционный список вошли 34 российских организации. Осенью 2022 года в "черный список" также попал Ковровский завод имени В.А. Дегтярева.Фото pxfuel.com