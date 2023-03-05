4 марта в Вязниковском районе произошло серьезное столкновение двух автомашин. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Владимирской области. По данным дорожной полиции, авария случилась в 23:05 на

4 марта в Вязниковском районе произошло серьезное столкновение двух автомашин. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Владимирской области. По данным дорожной полиции, авария случилась в 23:05 на федеральной трассе М-7 “Волга”. Водитель 1980 года рождения двигался в сторону Нижнего Новгорода на автомобиле “Пижо” и при повороте не уступил дорогу “Вольво” по управлением водителя 1975 года