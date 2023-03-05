В марте на территории Владимирской области начали действовать новые правила по содержанию и выгулу...

В марте на территории Владимирской области начали действовать новые правила по содержанию и выгулу домашних питомцев.Напоминаем для тех, кто ещё не в курсе, что с 1 марта в регионе действуют новые правила по уходу за домашними животными. Теперь хозяевам следует внимательнее относиться к местам выгула и «уборке» за своим питомцем.До европейских «пакетиков» мы ещё не дошли, но ответственный и скрупулезный подход ко многим вопросам власти уже пытаются ввести. На что хозяевам домашних животных стоит обратить особое внимание?1. Запрещается приводить животных в общественные здания. Исключение: собаки-поводыри, служебные псы, мелких породы и щенки. На выставках «вход свободный» для всех.2. Оставлять собаку на привязи возле супермаркета и магазинов можно лишь на 30 минут, не более.3. Запрещается выгуливать собак без поводка. Исключение: щенки до трёх месяцев.4. Потенциально опасные породы должны быть всегда в намордниках.5. Выгул животного в нетрезвом состоянии запрещается.6. Выгул крупной собаки («выше 40 см в холке») подростками до 14 лет также на контроле. Это на заметку владимирским родителям.Что должны знать те, кто страдают от агрессивных животных в многоквартирном доме? Если вы заметили «бесконтрольное животное» и знаете адрес проживания хозяина, то можно обратиться с жалобой в региональную инспекцию государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии.«А что будет, если нарушить правила?» - спросит кто-то. Всё просто: штраф. Составлять протоколы на нарушителей будут инспекция госнадзора в сфере обращения с животными и ветеринарии, а также областная инспекция государственного административно-технического надзора. Кстати, суммы вполне весомые для владимирцев: от 1 000 до 10 000 рублей. Так что изучаем нововведения внимательнее.Фото: pxfuel.com