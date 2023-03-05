В поселке Вольгинский Петушинского района взорвался самогонный аппарат. Пострадала местная жительница. По данным МВД по Владимирской области, сообщение в полицию об инциденте поступило 4

В поселке Вольгинский Петушинского района взорвался самогонный аппарат. Пострадала местная жительница. По данным МВД по Владимирской области, сообщение в полицию об инциденте поступило 4 марта в 9 :30. В квартире жилого дома №7 на улице Старовская, призошел взрыв самогонного аппарата. “В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры. Женщина 1985 года рождения с ожогами различных частей тела