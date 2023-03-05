3 марта в селе Сновицы Владимирской области газель скорой помощи застряла в сугробах. Из снежного плена ее вытаскивали спасатели сообщества ВК “4WD Vladimir”. По словам Яна Владимирова,

3 марта в селе Сновицы Владимирской области газель скорой помощи застряла в сугробах. Из снежного плена ее вытаскивали спасатели сообщества ВК “4WD Vladimir”. По словам Яна Владимирова, представителя объединения автолюбителей, им позвонили сами медики. “Мне позвонили на сотовый телефон из скорой, потому что у их главврача есть телефон наш. Они мне периодически звонят, когда застреваю.