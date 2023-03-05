В школах Владимирской области в 2023 году впервые пройду проверочные работы углубленного уровня по...

В школах Владимирской области в 2023 году впервые пройду проверочные работы углубленного уровня по математике и физике.1 марта начались Всероссийские проверочные работы (ВПР). В 2023 году они будут обязательными для обучающихся 4-8 классов, для учеников 10 и 11 классов пройдут по решению школы.Старшеклассники напишут ВПР первыми — в период с 1 по 25 марта.С 15 марта по 20 мая испытания пройдут в 4–8-х классах. Проверка знаний по русскому языку и математике обязательна для каждой параллели. В 4-х классах к этим предметам добавится «Окружающий мир», в 5-х — биология и история, в 7-х — иностранные языки.ВПР по двум предметам для учеников 6–8-х классов Рособрнадзор будет определять случайным образом: никто заранее не знает, какие именно проверочные работы их ждут.У 6-х классов пара ВПР будет выбрана из истории, биологии, географии и обществознания, у 7-х классов к этим возможным предметам добавится физика, а у 8-х — ещё и химия.При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.В 2023 году впервые будут проведены ВПР углубленного уровня по математике и физике. Они пройдут в 7 и 8 классах с углубленным изучением этих предметов.Фото pxfuel