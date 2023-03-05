ЧП произошло утром 4 марта в доме №7 по улице Ставровской.

В Вольгинском из-за взрыва самогонного аппарата пострадала 37-летняя женщина. ЧП произошло утром 4 марта в доме №7 по улице Ставровской.Как рассказали в УМВД по Владимирской области, в 09.30 в полицию поступило сообщение о происшествии. От взрыва пострадала хозяйка 1985 года рождения. С ожогами тела её госпитализировали в больницу.На место также выезжали спасатели, но их помощь не потребовалась, так как квартира не загорелась. Несущие конструкции не пострадали.МВД проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.