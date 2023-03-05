Власти Владимирской области выделят 15 миллионов рублей на строительство долгожданного...

Власти Владимирской области выделят 15 миллионов рублей на строительство долгожданного спорткомплекса для подготовки атлетов.Изначально центр спортивной борьбы собирались строить на улице Большой Нижегородской, 43 вместо здания начала XX века. В советские годы в этом доме жил известный тренер Николай Толкачев и начинал тренироваться будущий Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, один из самых известных уроженцев города Владимира - Николай Андрианов.Строительство центра подготовки резерва по спортивной борьбе предполагало снос этого здания, что не устроило историков. И тогда власти Владимирской области рассмотрели возможность строительства центра подготовки резерва по спортивной борьбе в другом месте. Его возведут на Суздальском проспекте, 8.Как и предполагалось изначально, будет включать два отдельно стоящих пятиэтажных блока — спортивный и тренировочно-восстановительный.В спортивном блоке расположат залы для соревнований, кладовые, мастерские по ремонту инвентаря, раздевалки, душевые, трибуны, VIP-ложу, медицинский кабинет, кабинеты для администрации, комнаты для пресс-конференций и совещаний. В тренировочно-восстановительном блоке будут несколько тренировочных залов, сауна, раздевалка и другие помещения, необходимые для подготовки атлетов.За проект регионального центра подготовки резерва по спортивной борьбе власти Владимирской области готовы заплатить 14,99 миллиона рублей.Фото pxfuel