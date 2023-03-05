Во Владимире ко дню рождения Алексея Фатьянова состоится концерт, посвященный известному поэту. 5...

Во Владимире ко дню рождения Алексея Фатьянова состоится концерт, посвященный известному поэту.5 марта во Владимире в Областном доме работников искусств во Владимире состоится вечер, посвященный известному поэту Алексею Фатьянову. Мероприятие подготовлено при содействии Культурного центра имени поэта А. И. Фатьянова.Алексей Фатьянов родился пятого марта во Владимирской области, деревне Малое Петрино Вязниковского района. К этой дате приурочен концерт. На вечере исполнят музыкальные произведения поэта и его друзей.Начало концерта в 17:00. Вход бесплатный для всех желающих.Ранее мы рассказывали о Всероссийском Фатьяновском фестивале, который завершился гала-концертом "На солнечной поляночке"Фото pxfuel.com