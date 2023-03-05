Во Владимирской области руководителю управляющей компании внесли представление за некачественную...

Во Владимирской области руководителю управляющей компании внесли представление за некачественную уборку снега.Прокуратура Владимирской области провела проверку работы управляющей компании ООО «Монолит»., по адресам: ул. Гагарина дом №24 и ул. Серегина дом №11.Во время проверки по адресам: ул. Гагарина дом №24 и ул. Серегина дом №11, прокуроры увидели, что дорога не почищена от снега и наледи на всю ширину. Тротуар покрывал толстый слой льда. Детская площадка также была недоступной из-за сугробов.По итогам проверки руководителю ООО «Монолит» прокуроры внесли представление, а также был оштрафован в рамках рассмотрения административного дела.Прокуроры продолжают контроль за тщательностью уборки территории.Фото pxfuel.com