Их получают дети-сироты, подростки, потерявшие кормильца, инвалиды, а также жители, которые не получают пенсию трудовому стажу.

Во Владимирской области с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,3%. Их получают дети-сироты, подростки, потерявшие кормильца, инвалиды, а также жители, которые не получают пенсию трудовому стажу.Из-за высокой инфляции в 2022 году власти решили поэтапно повысить ряд социальных выплат. В прошлом году их уже увеличивали на 10%.Добавим, что на эти цели до конца 2023 года направят 15,5 млрд рублей федерального бюджета.