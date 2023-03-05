Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9%...

Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9% по сравнению с 2021 годом.За 2022 года у жителей Владимирской области мошенники украли более 300 миллионов рублей. Но благодаря сотрудничеству полиции с банками и центрами связи удалось предотвратить переводы денег аферистам на общую сумму более 20 миллионов рублей.Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9% по сравнению с 2021 годом. Пострадавшими числятся почти 1,5 тысячи жителей региона.«Благодаря совместно проведенной работе по укреплению информационного взаимодействия с кредитными организациями и иными структурами с июля 2022 года удалось не допустить хищения денежных средств путем обмана в размере более 20 миллионов рублей»,— сообщил на заседании горсовета начальник УМВД по городу Владимиру Илья Исаченко.Напомним, что во Владимирской области пенсионеры отдали телефонным мошенникам еще более миллиона рублей.Аферисты втираются в доверие к пенсионерам и обманом заставляют их перевести или передать курьерам сотни тысяч рублей. Схемы злоумышленников остаются теми же «родственник попал в ДТП» или звонки от лже-сотрудников банка с сообщением о неустановленном переводе средств.Фото pxfuel.com