Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9%...
Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9% по сравнению с 2021 годом.
За 2022 года у жителей Владимирской области мошенники украли более 300 миллионов рублей. Но благодаря сотрудничеству полиции с банками и центрами связи удалось предотвратить переводы денег аферистам на общую сумму более 20 миллионов рублей.
Во Владимирской области за 2022 год число случаев дистанционного мошенничества увеличилось на 34,9% по сравнению с 2021 годом. Пострадавшими числятся почти 1,5 тысячи жителей региона.
«Благодаря совместно проведенной работе по укреплению информационного взаимодействия с кредитными организациями и иными структурами с июля 2022 года удалось не допустить хищения денежных средств путем обмана в размере более 20 миллионов рублей»,— сообщил на заседании горсовета начальник УМВД по городу Владимиру Илья Исаченко.
Напомним, что во Владимирской области пенсионеры отдали телефонным мошенникам еще более миллиона рублей.
Аферисты втираются в доверие к пенсионерам и обманом заставляют их перевести или передать курьерам сотни тысяч рублей. Схемы злоумышленников остаются теми же «родственник попал в ДТП» или звонки от лже-сотрудников банка с сообщением о неустановленном переводе средств.
Фото pxfuel.com