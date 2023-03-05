Жителей Владимирской области ожидает увеличение льгот на жилищно-коммунальные услуги. Во...

Жителей Владимирской области ожидает увеличение льгот на жилищно-коммунальные услуги.Во Владимирской области утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг.Соответствующее постановление вынесло Правительство Владимирской области 20 февраля 2023 года."Размер выплаты будет пересмотрен в беззаявительном порядке, без привлечения граждан. Обращаться с заявлением о перерасчете в учреждения социальной защиты населения не нужно. У большинства граждан при применении новых ССЖКУ размер субсидии увеличится. Перерасчет сумм субсидий будет, начиная с декабря 2022 года", - сообщила Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области.Меры социальной поддержки предоставляются людям, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% от общих доходов семьи, а у одиноких неработающих пенсионеров – 18%.Фото pxfuel.com