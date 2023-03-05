Жителей Владимирской области ожидает увеличение льгот на жилищно-коммунальные услуги.
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Жителей Владимирской области ожидает увеличение льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Во Владимирской области утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее постановление вынесло Правительство Владимирской области 20 февраля 2023 года.
"Размер выплаты будет пересмотрен в беззаявительном порядке, без привлечения граждан. Обращаться с заявлением о перерасчете в учреждения социальной защиты населения не нужно. У большинства граждан при применении новых ССЖКУ размер субсидии увеличится. Перерасчет сумм субсидий будет, начиная с декабря 2022 года", - сообщила Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области.
Меры социальной поддержки предоставляются людям, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% от общих доходов семьи, а у одиноких неработающих пенсионеров – 18%.
Фото pxfuel.com