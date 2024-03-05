«Нервная поездка»: житель Мурома ударил таксиста, и сам сел за руль В областной пресс-службе УМВД...

«Нервная поездка»: житель Мурома ударил таксиста, и сам сел за рульВ областной пресс-службе УМВД сообщили, что следователем МО МВД России "Муромский" возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля и умышленном причинении легкого вреда здоровью таксиста.Ночью 24 февраля 34-летний фигурант, находясь в одном из кафе в Муроме, решил вызвать такси, чтобы продолжить свой отдых в бане. В ходе поездки нетрезвый пассажир стал высказывать недовольство по поводу выбранного водителем маршрута. Таксист ответил, что путь выстроил навигатор. Далее между мужчинами завязалась «словесная перепалка».Не доехав до указанного адреса, водитель остановил машину и попросил пассажира выйти, но тот добираться пешком до бани не захотел. В итоге злоумышленник несколько раз ударил таксиста и, оттолкнув его, сел за руль легковушки.Далее он потребовал водителя сесть на заднее сиденье. Прибыв к месту назначения, фигурант расплатился с таксистом за поездку и вышел из машины.Сотрудники полиции оперативно установили личность и местонахождение мужчины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Фото: freepik.com