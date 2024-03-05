Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

15-17 марта пройдёт голосование за объекты благоустройства во Владимире. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.Работы потом пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жильё и городская среда». Жители Владимирской области смогут определить, где будет проведён ремонт – на набережной, в сквере или же в парке. Всего в этом году на голосование вынесено 10 объектов.Отдать свой голос нужно в пунктах голосования. Их адреса можно посмотреть на .