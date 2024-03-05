Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин посетил владимирскую школу №26, которая в 2024 году вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин посетил владимирскую школу №26, которая в 2024 году вошла в федеральную программу капремонта учебных заведений. Об этом парламентарий рассказал в своём .Здание образовательного учреждения было построено в середине XX века. Снаружи оно и по сей день смотрится весьма основательно, но вот внутри всё обветшало и требует восстановления.На текущий момент торги на капитальный ремонт школы уже прошли. Скоро с определившимся подрядчиком заключат договор на 78 млн рублей. Работы стартуют в апреле и затронут все помещения и инженерные коммуникации здания, крышу, подвал, окна и двери.Срок окончания капремонта – ноябрь 2024 года. До завершения работ ученики школы будут заниматься во Дворце творчества юных на улице Мира.«Буду держать ход работ в 26-й владимирской школе на контроле. Капремонт надо провести в срок, но главное — качественно», - написал Алексей Говырин и отметил, что за три года по федеральной программе капремонта восстановят 48 региональных школ.