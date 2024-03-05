«Аргументы и факты» начинают курс лекций и практикумов о медиакоммуникациях для руководителей НКО.

«Аргументы и факты» начинают курс лекций и практикумов о медиакоммуникациях для руководителей НКО.Деятельность некоммерческих организаций – важная сторона жизни нашего общества. Сегодня их в России, по данным Минюста, 215 тыс. И ежегодно регистрируется более 11 тыс. новых НКО. При этом деятельность в области благотворительности, реализации социальных инициатив тесно связана со сферой коммуникаций. А потому выстраивание отношений со СМИ, ведение страниц в соцсетях, создание собственных электронных платформ – это насущная необходимость для НКО.Чтобы это делать грамотно и эффективно, конечно, нужны определённые знания и навыки, которых у руководителей и сотрудников НКО, как правило, нет. Но есть возможность прослушать лекции и поучаствовать в практикумах профессионалов. Эксперты в области коммуникаций – сотрудники издательского дома «Аргументы и факты» поделятся своим опытом с руководителями НКО.Проект «Формула успеха» - это онлайн-интенсив для руководителей НКО. Он включает в себя 25 лекций о том, зачем НКО нужно рассказывать о своих проектах в СМИ, как выстраивать партнёрство НКО и СМИ, как заинтересовать своим релизом аудиторию и др. Их прочтут ведущие журналисты и менеджеры «АиФ», которые поделятся собственным опытом. Помимо лекций участники онлайн-интенсива выполнят 5 практических заданий под руководством редакторов издательского дома.«В своих материалах мы очень часто отталкиваемся от человека, рассказывая о сложных процессах, которые происходят в обществе, через героев. И этих героев мы вынуждены искать в обществе. Зачастую это скромные люди, найти их непросто. Но эти герои часто объединены в НКО и наоборот ищут пути к нам, посылают нам пресс-релизы, но за этими релизами самих людей не видно. Мы рады, что нам удалось поучаствовать в проекте, который должен стать мостом между героями, достойными обложек и газетных полос и издательским домом.», - говорит главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников.«Добро любит тишину, наверное, не надо лишний раз хвалиться тем, что "я сегодня забрал домой бездомного котёнка", "я помог фонду, который кормит бездомных". Но вот рассказать, почему ты помогаешь, какие у тебя мотивы это делать, почему ты системно занимаешься этой проблемой, точно нужно!Важно, что в проекте АиФ "Формула успеха" вы обучаете, как это правильно делать, как доносить свои мысли до широкой общественности, как добиться того, чтобы окружающие видели этих бескорыстных добрых людей, которые по порыву души помогают другим. Добро любит тишину, но истории небезразличных лидеров НКО должны быть публичными, чтобы все общество становилось добрее», - убежден Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон ДолговТеле- и радиоведущая, лектор проекта «Формула успеха» Анна Шатилова высказала мнение об успехе. «Чтобы был успех, надо трудиться, головой, ногами, руками потрудиться. Если ты понимаешь, что хочешь быть успешным в профессии, понял, что это твоё любимое дело, другого пути нет, трудись», — сказала Анна Николаевна.Проект «Формула успеха» стартует 1 марта и продлится до 30 мая 2024 года. Он пройдёт при поддержке Фонда президентских грантов.Сайт проекта: .