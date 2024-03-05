С 4 марта перевозки на маршрутах №28, 26С, 7С, №11С, №15, №21С, №25, №56 осуществляют три компании, среди них две частных и одна муниципальная, сообщили в мэрии. Маршрут №28 взяла фирма ООО «Виктория»,

С 4 марта перевозки на маршрутах №28, 26С, 7С, №11С, №15, №21С, №25, №56 осуществляют три компании, среди них две частных и одна муниципальная, сообщили в мэрии. Маршрут №28 взяла фирма ООО «Виктория», 26С – ООО «Евротрансвладимир плюс». Остальные же маршруты – №7С, №11С, №15, №21С, №25, №56 – достались АО «Владимирпассажиртранс». К слову, эти перевозчики