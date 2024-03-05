Об этом рассказали в телеграм-канале администрации города.

Сегодня, 5 марта, более 15 контрактников из Владимира отправились в зону боевых действий. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации города.Проводы состоялись в ДК Молодёжи. С напутственной речью выступил перед бойцами генерал-лейтенант Геннадий Сынков, ветеран Минобороны, пожелав вернуться домой живыми.Сначала мужчины отправятся в специальные учебные подразделения. После этого их отвезут в зону проведения специальной военной операции.