В прошлом году жители Владимирской области оформили 336 317 листков нетрудоспособности.

В прошлом году жители Владимирской области оформили 336 317 листков нетрудоспособности. Об этом рассказала пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.Благодаря переходу на электронные больничные, взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями стало значительно упростилось. Теперь гражданам не нужно предоставлять на работе бумажные листы. Кроме того, жители в любой момент смогут узнать информацию о своих больничных выплатах.«Напоминаем, что первые три дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, а последующие дни болезни — Отделение Социального фонда по Владимирской области. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента поступления в фонд необходимых сведений», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.