Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Более двух владимирских дольщиков въехали в свои квартиры в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.В прошлом году со счетов эскрой застройщики получили 7,4 миллиарда рублей. Всего за всё время работы инструмента проектного финансирования 5057 жителей Владимирской области получили ключи от своих жилищ.Надежда Калашникова отмечает, что эскроу-счёт – один из самых проверенных способов оплаты квартиры, так как строители получают деньги дольщиков после сдачи дома в эксплуатацию. А средний такой счёт составляет 3,5 миллионов рублей.