Четыре лошади и ослица Бони: как в Судогодском районе воспитывают крупных домашних животных? А...

"Четыре лошади и ослица Бони": как в Судогодском районе воспитывают крупных домашних животных?А еще в марте отмечается всемирный день лошадей. Этих прекрасных животных разводят и содержат в семейной конюшне "Золотая грива". Для желающих организуют конные прогулки. С обитателями и главарем табуна познакомилась наша съемочная группа.Акробатические упражнения или джигитовка в исполнении всадника Ильи и лошади Сырка. Чтобы повторить такие трюки, нужно не только тренироваться годами, но и чувствовать напарника.- Молодец. Хвали коня.4 породистых скакуна под руководством одной хрупкой женщины. Руководит конно-спортивным клубом Людмила Никифорова. Она знает характер каждого подопечного.Людмила Никифорова, владелица конно-спортивного клуба "Золотая грива":- Рыжий красавец – это Сырок. Приехал к нам он из Москвы. Он был маленький худенький жеребенок. А сейчас посмотрите какой статный жеребец. Это у нас Кетичка. Кэтичка девочка. Катюшенков ее называю. Она у нас родила малышку недавно. Она у нас очень послушная. Это Альмир. Он как всегда в своем репертуаре. Он хулиган.К каждому - свой подход. Дрессировать коней сложно. Сырку, к примеру, дается джигитовка, а главный хулиган Альмир не против попозировать.Людмила Никифорова, владелица конно-спортивного клуба "Золотая грива":- Мы никогда не заставляем коня делать то, что он не хочет. Не получается, мы естественно переходим на другого коня, он делает все играюче.А вот главарем табуна, в шутку называют ослицу по кличке Боня.Лошадям важно постоянно находиться в движении. Так, чтобы развить корпус, в конно-спортивном клубе придумали катать всех желающих на банане( 0961). Коням- польза, посетителям – радость.Несмотря на свой рост, силу копыт и скорость – лошади могут испугаться любого шороха или движения. Иногда опасность для них представляет сам человек. К сожалению, многие владельцы лошадей относились и продолжают относиться к ним не как к друзьям. А заставляют работать на износ. Поэтому чтобы защитить коней, был введен ряд правил и учреждён день защиты лошадей.- Каково вам с конями быть?Арина Илюшкина, член конно - спортивного клуба «Золотая грива»:- Приятно и прям энергетика от них положительная исходит.На протяжении веков лошади носили людей на своих спинах, тянули повозки, были первыми помощниками в бою, обрабатывали поля и преодолевали тысячи километров. Людмила Никифорова уверена: сегодня они, прежнему, главные домашние животные.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев «Вести-Владимир»