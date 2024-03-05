«Добиться правды»: житель Меленковского района избивал знакомого на протяжении трех часов В...

«Добиться правды»: житель Меленковского района избивал знакомого на протяжении трех часовВ Меленках прокурором направлено в суд уголовное дело об угрозе убийством и незаконном лишении свободы.Нигде не работающий и неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 3 декабря 2023 года находился в своей квартире, вместе с другом и раннее незнакомым ему потерпевшим. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился с последним из-за того, что тот якобы состоял в отношениях с женой друга.Обвиняемый хотел «добиться» правды от пострадавшего, высказывая в его адрес угрозы убийством, демонстрируя при этом пневматический пистолет и кухонный нож.В результате фигурант запретил ему покидать квартиру, и на протяжении 3 часов избивал знакомого. В сумме он нанес ему не менее 20 ударов кулаками и ногами по лицу и голове, а также не менее 3 раз выстрелил из пневматического пистолета в ногу жертвы.Потерпевший просил отпустить его, а также несколько раз предпринимал попытки самостоятельно покинуть квартиру, но злоумышленник подвергал его очередному избиению.Когда фигуранту наконец надоело избивать жертву, он открыл дверь и выгнал пострадавшего из квартиры, а тот вызвал такси до полицейского участка, где сразу рассказал о случившемся сотрудникам правоохранительного органа.«Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья).», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepik.com