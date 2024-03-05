Глава областной столицы Дмитрий Наумов отчитался о работе администрации города в 2023...

Глава областной столицы Дмитрий Наумов отчитался о работе администрации города в 2023 годуВыступление прошло в рамках внеочередного заседания владимирского горсовета. Подробности у Александра Сыпченко.В большом зале Дворца культуры Молодежи депутаты Горсовета, общественники, руководители учреждений социальной сферы и просто активные горожане. Глава Владимира Дмитрий Наумов рассказывает о ключевых вопросах развития областного центра.Содержание городских дорог, обновление материальной базы учреждений образования, культуры, спорта, современное благоустройство городской среды и развитие городского общественного транспорта. Несмотря на нарушения условий контрактов со стороны частных перевозчиков мэрия планирует сохранить все имеющиеся маршруты.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Для улучшения транспортного обслуживания в 2023 году разработана комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом на период до 2032 года.Особое внимание Дмитрий Наумов уделил теме содержания жилфонда и переселения владимирцев из аварийного жилья. Улучшение качества жизни горожан глава Владимира назвал главным приоритетом своей работы.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- В 2023 году завершено расселение из 17 многоквартирных домов, частично расселено 11 многоквартирных домов и осуществлено расселение 260 человек из 90 жилых помещений.Комментируя отчет главы города Владимира, губернатор Александр Авдеев отметил, что областное правительство готово помогать городу в этом направлении, но мэрии необходимо активнее участвовать в областных и федеральных программах.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Надо активнее работать над тем, чтобы предоставлять возможность строиться, модернизировать жилье, сносить ветхое жилье, использовать схемы комплексного развития территорий, либо развития застроенных территорий.По итогам выступления депутаты городского Совета единогласно одобрили отчет Дмитрия Наумова. Все бюджетные расходы были признаны эффективными.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"