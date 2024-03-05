Группа компаний КОРТРОС передала на баланс администрации Одинцовского городского округа детский сад в микрорайоне Равновесие. Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов лично присутствовал на приемке.

Группа компаний "КОРТРОС" передала на баланс администрации Одинцовского городского округа детский сад в микрорайоне "Равновесие". Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов лично присутствовал на приемке.«Детский сад в микрорайоне «Равновесие» – не первый социальный объект, который мы построили и передаем муниципальному образованию. Для нашей компании имеет первостепенное значение создание комфортной среды для жизни, районов с полноценным благоустройством и социальной инфраструктурой. 2024-й год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. И появление новых детских садов, школ и других детских образовательных учреждений позволяют создавать максимальные условия для роста и развития юного поколения страны», – отметил директор департамента девелопмента проектов Московского региона ГК «КОРТРОС» Данил Пилипенко.«Трехэтажное здание детского сада возвел и передал муниципалитету инвестор – группа компаний «КОРТРОС». Новый садик рассчитан на 360 воспитанников, это 15 групп детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Садик построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения. Здесь полностью готовы и оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения», – отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.Этот детский сад, построенный ГК «КОРТРОС», рассчитан на 360 детей и уже введен в эксплуатацию, соответствующая документация выдана Министерством жилищной политики Московской области. Запись в него уже открыта.Детское дошкольное учреждение стало первым в с. Перхушково, раньше ближайшее ДДУ находилось в 3 км от ЖК «Равновесие» в с. Юдино. Детский сад построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения.Трехэтажное здание детсада рассчитано на 15 групп. В нем оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения, а также лаборатория со STEM-модулем. STEM – это модульная программа для дошкольного и младшего школьного образования, направленная на развитие интеллектуальных способностей ребенка в процессе его познавательной деятельности и вовлечения его в научно-техническое творчество. На базе детского сада по инициативе застройщика будет проведено обучение для педагогов по работе с этой программой.Детский сад построен группой компаний «КОРТРОС» в рамках реализации второй очереди квартала. Первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию, идет процесс заселения.Также главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову показали готовые к передаче в муниципальную собственность квартиры (для расселения аварийного жилищного фонда) и помещение для кабинета врача общей практики.ЖК «Равновесие – это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки. Дома возводятся по принципам Green Development с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Внутренняя территория предполагает дворы «без машин» и предусматривает все для комфортной жизни: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, свой детский сад на территории, детские и спортивные площадки. В пешей доступности от комплекса расположен один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья – земли Звенигородского лесничества, включающие 107 тыс. га леса, в том числе реликтового. Более 40% земли западной части Подмосковья законодательно закреплено под лесной фонд, поэтому она является наиболее экологически благоприятной.