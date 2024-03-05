Весной 2024 года зрители по всей стране увидят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, художественные сериалы,

Весной 2024 года зрители по всей стране увидят документальные и образовательные проекты, реалити-шоу и тревел-шоу, проекты для детской и подростковой аудитории, художественные сериалы, созданные при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Канал будет доступен в широких пакетах операторов IPTV, кабельного телевидения и в онлайн-кинотеатрах. Действующие абоненты получат доступ к нему в общем пакете услуг. Канал