Как владимирцам избежать травматизма при гололеде? Потепление грозит неприятностями. Днем...

Как владимирцам избежать травматизма при гололеде?Потепление грозит неприятностями. Днем температура воздуха достигает плюсовых значений, сугробы тают, а вот ночью столбик термометра опускается ниже 0°С. Из-за этого на крышах образуются сосульки, а на дорогах гололед.Избежать травматизма помогут простые правила безопасности:- Отказаться от обуви на высоком каблуке. Лучше выбрать рельефную подошву из пористого материала.- Чаще обращать свой взгляд на крыши домов, ведь там могут быть сосульки. В этом случае лучше выбрать более безопасный маршрут.- Не торопитесь. Внимательно смотрите под ноги, так как под снежной «кашей» может быть лед.- Напомните своим детям об опасности игр под карнизами крыш домов. Важно исключить нахождение детей после школы в опасных местах.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию – единый номер для всех экстренных служб с мобильного телефона – 112.Читайте также:В города Владимирской области поступит ещё 24 единицы коммунальной техникиСитуацию с уборкой снега во Владимире обсудили на оперативном совещании у губернатора Александра АвдееваФото: freepik.com