Кошку Мусю не пустили гуси в музей деревянного зодчества в Суздале Видео появилось в одном из...

Кошку Мусю не пустили гуси в музей деревянного зодчества в СуздалеВидео появилось в одном из пабликов в телеграме.Кошка уверенной походкой шла к музейному крыльцу. Как вдруг путь ей преградили гуси.Муся набралась храбрости и зашипела, но гуси, как известно, это тоже умеют. И у них было численное преимущество, поэтому Мусе пришлось ретироваться.Добавлю, что животные постоянно живут на территории музея.