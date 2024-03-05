«Март напомнит о зиме»: Владимирскую область пересекает холодный атмосферный фронт Владимирскую...

«Март напомнит о зиме»: Владимирскую область пересекает холодный атмосферный фронтВладимирскую область пересекает холодный атмосферный фронт, а это значит, что март еще раз «напомнит» о зиме.В среду, 6 марта 2024 года, температура воздуха вернется в рамки климатической нормы и составит -3°С.Хорошая новость! Солнце будет сопровождать весь будний день, который обойдется без осадков.Влажность опустится до 50%.Северо-западный ветер владимирцы практически не почувствуют, ведь он будет двигаться со скоростью 1м/с.Вечером зима «даст о себе знать». На улице будет стоять мороз, который превратит растаявшие сугробы в лед. Столбики термометров будут показывать отметку -9°С.В Гидрометцентре сообщают: атмосферное давление будет повышено и составит 755 мм ртутного столба.Кого-то порадуют последние заморозки, а некоторые постараются лишний раз не выходить из дома на улицу. В такие моменты стоит брать пример с русских поэтов, которые вдохновлялись любой погодой:Я знаю, что надо придумать,Чтоб не было больше зимы,Чтоб вместо высоких сугробовВокруг зеленели холмы.Смотрю я в стекляшкуЗеленого цвета,И сразу зимаПревращается в лето.(Агния Барто)Народный прогноз на 6 марта:На Руси верили: если птицы "играют", громко чирикают на улице, голуби воркуют, - то скоро установится хорошая погода; если поднялся светло-розовый или золотистый рассвет, - то ждали хорошую погоду; если кошка ищет теплое место, - грядут сильные морозы.Фото: freepik.com