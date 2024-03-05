«Март напомнит о зиме»: Владимирскую область пересекает холодный атмосферный фронт
Владимирскую...
«Март напомнит о зиме»: Владимирскую область пересекает холодный атмосферный фронт
Владимирскую область пересекает холодный атмосферный фронт, а это значит, что март еще раз «напомнит» о зиме.
В среду, 6 марта 2024 года, температура воздуха вернется в рамки климатической нормы и составит -3°С.
Хорошая новость! Солнце будет сопровождать весь будний день, который обойдется без осадков.
Влажность опустится до 50%.
Северо-западный ветер владимирцы практически не почувствуют, ведь он будет двигаться со скоростью 1м/с.
Вечером зима «даст о себе знать». На улице будет стоять мороз, который превратит растаявшие сугробы в лед. Столбики термометров будут показывать отметку -9°С.
В Гидрометцентре сообщают: атмосферное давление будет повышено и составит 755 мм ртутного столба.
Кого-то порадуют последние заморозки, а некоторые постараются лишний раз не выходить из дома на улицу. В такие моменты стоит брать пример с русских поэтов, которые вдохновлялись любой погодой:
Я знаю, что надо придумать,
Чтоб не было больше зимы,
Чтоб вместо высоких сугробов
Вокруг зеленели холмы.
Смотрю я в стекляшку
Зеленого цвета,
И сразу зима
Превращается в лето.
(Агния Барто)
Народный прогноз на 6 марта:
На Руси верили: если птицы "играют", громко чирикают на улице, голуби воркуют, - то скоро установится хорошая погода; если поднялся светло-розовый или золотистый рассвет, - то ждали хорошую погоду; если кошка ищет теплое место, - грядут сильные морозы.
Фото: freepik.com