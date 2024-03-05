МЧС по Владимирской области проведут проверку системы оповещения населения Сотрудники спецслужб...

МЧС по Владимирской области проведут проверку системы оповещения населенияСотрудники спецслужб уже начали подготовку к периоду весеннего половодья и пожароопасного сезона. В связи с этим во Владимирской области пройдет проверка системы оповещения населения в рамках командно-штабных учений.На территории региона, путем запуска электросирен и громкоговорителей, 5 и 6 марта 2024 года, с 10:00 до 11:00 запланирована подача сигнала «Внимание всем!».Помимо этого, последует замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.«Населению никаких действий не предпринимать», - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В этом году учения пройдут в два этапа. В ходе первого будут отработаны практические действия по ликвидации ЧС, связанных с половодьем, а также будут отработаны мероприятия по оказанию гражданам финансовой помощи в связи с нарушением условий их жизнедеятельности в результате ЧС посредством предоставления государственных услуг.Во втором этапе планируется отработка действий по тушению природных пожаров и защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров.Фото: МЧС России по Владимирской области