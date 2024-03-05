Жители области, вопреки предупреждениям, продолжают верить аферистам и отдают им свои кровные.

Жители области, вопреки предупреждениям, продолжают верить аферистам и отдают им свои кровные.Небезопасные счетаЧисло доверчивых жителей нашей области растёт с каждым днём. А преступники придумывают всё новые мошеннические схемы. Только с начала года по вине дистанционных аферистов владимирцы лишились более 140 млн руб.Так, 28 февраля в полицию обратилась жительница Судогды. Женщине позвонил неизвестный и сообщил приятную новость: якобы государство выплачивает компенсацию тем, кто входит в категорию риска заражения коронавирусом. Собеседник выведал у дамы номер банковской карты и другие необходимые сведения, после чего оформил на неё кредит – 900 тыс. руб. На этом злоключения судогдчанки не закончились. Вскоре женщина узнала, что с её счёта исчезло почти полмиллиона.В тот же день на кругленькую сумму «развели» бедолагу из пос. Красная Горбатка Селивановского района. В телефонном разговоре мошенник, представившись сотрудником банка, сказал, что на счёте женщины происходят какие-то сомнительные операции и что сбережения нужно срочно перевести на «безопасный» счёт. Жертва поверила звонившему и, следуя инструкции афериста, лишилась 2 млн руб.27 числа заявления о мошеннических действиях написали сразу две жительницы областного центра. Схема аналогичная: женщины хотели обезопасить свои деньги и перевели преступникам более 2,4 млн.По старой схемеВместе с новыми схемами злоумышленники по-прежнему используют уже проверенные приёмы: «дополнительный доход от инвестиций» и «ваш родственник стал виновником ДТП».Последнюю фразу в телефонной трубке услышали пятеро жителей Коврова и Гусь-Хрустального. Доверчивые люди, чтобы помочь якобы попавшим в беду близким, отдали свои кровные курьеру – 23-летнему молодому человеку. Сейчас его судьбу будет решать суд.В середине февраля миллиона лишился житель Камешковского района. Мужчина пришёл к правоохранителям и рассказал, что его обманули под предлогом дополнительного заработка на торговой платформе. После очередного транша местного жителя связь с ним со стороны афериста прервалась.1,5 млн руб. за аналогичную «возможность заработать» перевёл дистанционным мошенникам и потерпевший из Владимира.По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.Звонят? Молчите!Полицейские советуют не отвечать на неизвестные звонки, а уж если взяли трубку, некоторые моменты в разговоре должны насторожить. Например, излишняя вежливость. Чтобы наладить контакт, мошенники обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, постоянно повторяют их в ходе разговора.Ещё аферисты часто представляются сотрудниками внушающих доверие служб и организаций: полиции, ФСБ, службы безопасности банка и т. д. Для большей убедительности называют себя по имени, отчеству и фамилии, а их должность звучит не иначе как «главный специалист» или даже «майор».Главное, злоумышленник всегда торопит, не даёт сосредоточиться, запрещает советоваться с родственниками или друзьями. Его задача – чтобы у потерпевшего не было возможности обдумать ситуацию.Таким способом мошенники глушат рациональное мышление своих потенциальных жертв и подталкивают к принятию импульсивных решений.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– У телефонных мошенников единственная цель – деньги жителей! Других целей у них нет, как нет чувства жалости и сопереживания. Они виртуозные манипуляторы. Обманщики используют целый ряд психологических приёмов, направленных на то, чтобы использовать уязвимые места, вызвать эмоции и подтолкнуть к поспешному решению.В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекращайте общение, не совершайте каких-либо операций по передаче денег и обращайтесь в полицию.