На владимирских маршрутах могут появиться 20 новых белорусских автобусов Губернатор Владимирской...

На владимирских маршрутах могут появиться 20 новых белорусских автобусовГубернатор Владимирской области в своем официальном телеграм-канале «Авдеев. О важном» сообщил о работе над укреплением сотрудничества с Республикой Беларусь.В регион прибыла делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого. На заседании обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве в сфере строительства, ЖКХ и промышленности.Поставкой 20 дизельных автобусов для областного центра занимается «Минский автомобильный завод». Технику привезут уже в марте 2024 года. Минские автобусы — доказательство плодотворных экономических отношений между регионом и Беларусью. Глава региона сделал акцент на том, что такая связь будет расширяться и углубляться, так как обе страны заинтересованы в укреплении технологического суверенитета.«Только субъектами малого и среднего бизнеса закуплено белорусских товаров на сумму более 173 миллионов рублей. А белорусские партнёры заключили контракты на нашу продукцию на сумму почти 460 миллионов рублей.», - сообщил губернатор.Белорусские компании уже участвуют в строительстве важных объектов в регионе, например, школы в Суздале. Также в сотрудничестве с ними будут реализованы спорткомплекс в Лакинске и строительство очистных сооружений в Собинке.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"