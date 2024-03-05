Народные приметы на 6 марта. Почему в Маврикиев день нужно присмотреться к птицам? В среду, 6...

Народные приметы на 6 марта. Почему в Маврикиев день нужно присмотреться к птицам?В среду, 6 марта 2024 года, православная Церковь чтит память мученика Маврикия Апамейского, который был военачальником при императоре Максимиане Галерии, вместе со своим сыном Фотином.Во время гонения языческие жрецы донесли императору, что святой распространяет веру во Христа. Преподобный был известен своей непоколебимой верой и не склонился на угрозы. Тогда на его глазах юношу Фотина усекли мячом. Однако, святой возрадовался, что его сын сподобился мученической кончины. В итоге Маврикия и верных ему 70 воинов подвергли пыткам, но они так и не отступились от своей веры.В народе 6 марта называли Маврикиев день. Святому молились о помощи пережить невзгоды, выпадающие на жизненном пути. Помимо этого, у Маврикия Апамейского просили об исцелении от болезней.В старину считали, что в это время домой прилетают птицы: грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: если пернатые пташки прилетели раньше положенного дня, - это к скорой весне. Птиц наши предки любили и связывали с ними множество примет. Народная мудрость гласит: "Кто первым из семьи увидел летящих грачей, - тот счастье обретёт".Что можно и нельзя делать в Маврикиев день?- Если незамужняя девушка увидела ласточку в этот день, то она может надеяться на замужество. В народе верили, что птицы приносят счастье. Но при этом пальцем показывать на них нельзя, иначе они «отнимут» всю красоту.- Мужчинам, согласно поверьям, не стоит здороваться в этот день с женщинами первыми, иначе в доме не будет уважения. Чтобы не показаться невеждой, можно поприветствовать даму кивком головы.- Рекомендуется 6 марта сварить уху, желательно «черную». Она делается с добавлением огуречного рассола и пряностей. Наши предки верили, что такое блюдо крепит здоровье.- Нельзя в этот день повышать голос на детей. Крестьяне считали, что это приведет к затяжным ссорам в семье.Погодные приметы на 6 марта:- Если день выдался холодным и без осадков, то готовились к тёплой и сухой осени.- Если солнце пригрело, то год будет зелёный и урожайный.- Несколько дней дует западный ветер - погода будет сырой и дождливой.- Стаи ворон ведут себя беспокойно: то садятся на ветки, то вновь взлетают, - погода переменится.Фото: нейросеть