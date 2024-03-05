Об этом рассказали представители региональной прокуратуры у себя в телеграм-канале.

Обрушившая крыша в жилом доме в Вязниках восстановлена. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры у себя в телеграм-канале.Так, кровля дома №56 по улице Привокзальной была повреждена первого марта. Случилось это из-за несвоевременной уборки снега и наледи. Тогда на место выехал зам межрайонного прокурора Алексей Петров.В тот день управляшке было вынесено представление. В рамках ремонта были проведены работы по укреплению стропильной системы чердака, заменена обрешетка. А на руководителя управляющей компании было возбуждено административное дело.