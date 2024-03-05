За прошедший год отправки кондитерских изделий превысил сумму в 53 миллионов долларов.

Как сообщает таможня Владимира, за 2023 год через границу отправилось около 20 тысяч тонн сладких изделий. В основной список покупателей вошли страны ближнего востока, а также Беларусь, Турция, Вьетнам и Ливан. Рекордный рост поставок был зарегистрирован в Китай – за год объём вырос в 2,3 раза.Самыми желанными для жителей других стран стали пирожные на бисквитной основе, печенье и вафли. В сообщении таможни утверждают, что такие результаты позволили предпринимателям полностью заменить европейских покупателей.