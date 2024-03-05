Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства региона.

Память о владимирском поэте Алексее Фатьянова увековечили в музее Победы в Москве. Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства региона.Так, исторический проект «Лица Победы» теперь пополнился биографией уроженца Вязников. В музей её передала Анна Фатьянова-Китина, внучка Алексея Фатьянова.«Сохранение памяти о дедушке, о его боевом пути и творчестве – один из самых важных смыслов моей жизни. Я считаю, что он достоин того, чтобы память о нём была сохранена в депозитарии Музея Победы», – рассказала женщина.