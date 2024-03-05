Перед судом предстанет житель Ковровского района, скрывшийся с места страшного ДТП В Муроме...

Перед судом предстанет житель Ковровского района, скрывшийся с места страшного ДТПВ Муроме прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, скрывшегося с места совершения преступления.Вечером 2 ноября 2023 года мужчина двигался по автодороге «Ковардицы – Степаньково - Чаадаево» в сторону автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» на машине марки «ВАЗ 21140 LADA SAMARA LA». На переднем сидении находился пассажир.Обвиняемый не учел дорожные условия на железнодорожном переезде. Как итог, - в районе дома №125 по ул. Физкультурная с. Ковардицы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «DONGFENG GX D111A». После этого он съехал в левый по ходу движения кювет, где допустил опрокидывание транспортного средства.В результате ДТП пассажир получил тяжкие для здоровья травмы. Мужчина вызвал для пострадавшего скорую помощь, однако, испугавшись ответственности, уехал с места преступления на попутном автомобиле.«Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Ковровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: freepik.com