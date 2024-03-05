В правительстве области с гордостью поделились итогами 1-ого конкурса безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России». Первое место в одной из категорий заняла вода, которую

В правительстве области с гордостью поделились итогами 1-ого конкурса безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России». Первое место в одной из категорий заняла вода, которую производят под Киржачом. Золотую награду в категории «Вода питьевая негазированная» получило предприятие ООО «Загородная Усадьба «Полан», оно располагается в деревне Ивашево. Там изготавливают воду под маркой “Вельми”. Ее добывают из