В январе-феврале 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 224 тыс. тонн, что соответствует показателю прошлого года.

В январе-феврале 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила порядка 224 тыс. тонн, что соответствует показателю прошлого года.За 2 месяца 2024 года в том числе погружено:промышленного сырья и формовочных материалов – 88,2 тыс. тонн (+0,6% к январю-февралю 2023 года);строительных грузов – 51,4 тыс. тонн (-8,5%);лесных грузов – 20,3 тыс. тонн (+45,4%);метизов – 19,7 тыс. тонн (+11,2%).