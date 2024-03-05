28-летняя женщина продавала контрафактные сигареты в 4 торговых точках, а также арендовала подвал в качестве склада. В феврале сотрудники полиции изъяли незаконную продукцию. Выяснилось, что

28-летняя женщина продавала контрафактные сигареты в 4 торговых точках, а также арендовала подвал в качестве склада. В феврале сотрудники полиции изъяли незаконную продукцию. Выяснилось, что часть сигарет была без маркировки, а акцизные знаки на других пачках – “сомнительного происхождения”. Правоохранители изъяли контрафакт общей стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. Как рассказали в УМВД, в отношении