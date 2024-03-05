Пост уполномоченного по правам человека снова заняла Людмила Романова. Это решение было принято на первом мартовском заседании Законодательного собрания области. К слову, кандидатура

Пост уполномоченного по правам человека снова заняла Людмила Романова. Это решение было принято на первом мартовском заседании Законодательного собрания области. К слову, кандидатура Романовой была единственной. Напомним, Людмила Романова занимает эту должность с ноября 2013 года и отработала на посту уже два пятилетних периода в сотрудничестве с Заксобранием области. Людмила Романова, уполномоченный по правам человека