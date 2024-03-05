Обвалившуюся крышу многоквартирного дома в Вязниках оперативно восстановили. ЧП произошло 1 марта, а уже сегодня работы завершены, сообщили в областной прокуратуре. Наказание за

Обвалившуюся крышу многоквартирного дома в Вязниках оперативно восстановили. ЧП произошло 1 марта, а уже сегодня работы завершены, сообщили в областной прокуратуре. Наказание за произошедшее понесет руководитель управкомпании. Напомним, кровля рухнула от тяжести снега 1 марта. ЧП случилось в час дня в доме №56 на улице Привокзальной. Часть крыши упала на бетонное основание чердачного перекрытия, квартиры