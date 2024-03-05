Завершился аукцион на поставку во Владимир 20-ти новых автобусов. Согласно публикации на странице губернатора Александра Авдеева, конкурс выиграл белорусский “МАЗ”.

Завершился аукцион на поставку во Владимир 20-ти новых автобусов. Согласно публикации на странице губернатора Александра Авдеева, конкурс выиграл белорусский “МАЗ”. Компания-победитель снизила начальную стоимость закупки почти на 50 миллионов рублей – с 336 миллионов до 286, то есть за один автобус город заплатит чуть больше 14 миллионов рублей. Двое других поставщиков, судя по документации на