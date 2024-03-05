Смотрите Вести в 14.30: в больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов
Будущее медицины
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Смотрите "Вести" в 14.30: в больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов
"Будущее медицины"
В больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов. В ковровской больнице прошли мастер-классы для школьников и студентов медвуза
"Песни поколений"
105 лет со дня Рождения нашего земляка Алексея Фатьянова. Как в Вязниках хранят наследие знаменитого поэта-песенника
"Рабочие лошадки"
Четыре лошади и ослица Бони. Расскажем, как в Судогодском районе воспитывают крупных домашних животных