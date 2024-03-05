Смотрите Вести в 14.30: в больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов Будущее медицины В...

Смотрите "Вести" в 14.30: в больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов"Будущее медицины"В больницах ждут врачей, а в ПИМУ - абитуриентов. В ковровской больнице прошли мастер-классы для школьников и студентов медвуза"Песни поколений"105 лет со дня Рождения нашего земляка Алексея Фатьянова. Как в Вязниках хранят наследие знаменитого поэта-песенника"Рабочие лошадки"Четыре лошади и ослица Бони. Расскажем, как в Судогодском районе воспитывают крупных домашних животных