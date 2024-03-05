Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в 29 продуктовых магазинах Владимирской...
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения в 29 продуктовых магазинах Владимирской области
Санитарные правила — обязательные нормативы для всех компаний, работающих с продуктами питания. За соблюдением эпидемиологических требований следит государственный орган, который вправе штрафовать и приостанавливать деятельность торговых точек.
Владимирская область — не исключение. Сотрудники Роспотребнадзора в феврале 2024 года провели плановую выездную проверку сети розничных магазинов на территории региона.
Как итог, - в 29 торговых точках выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:
- Несоблюдение требований к маркировке реализуемых продовольственных групп товаров;
- Реализация без потребительской упаковки пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без предварительной обработки (мытье, термическая обработка);
- Отсутствие ежедневного контроля за температурно-влажностным режимом хранения пищевой продукции с регистрацией показателей температуры и влажности воздуха на бумажных и (или) электронных носителях;
- Несоблюдение условий хранения уборочного инвентаря для уборки торговых и санитарных помещений магазина;
- Допуск к работе сотрудников с отсутствием сведений в личных медицинских книжках о прививках, прохождении медицинского осмотра (обследованиях), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- Отсутствие производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на некоторых объектах торговли;
- Объём реализуемых продовольственных товаров не соответствует торговым площадям (не достаточно складских помещений);
- Отсутствие моечного отделения для обработки потребительских корзин и тележек.
В результате проверочных мероприятий из оборота изъяли: 50 килограмм мяса, 30 куриных яиц, 3 килограмм креветок, 1,5 килограмма кондитерских изделий, 3,5 килограмм рыбы, 15 штук мороженого, а также 20 банок консервированного горошка.
«Административная ответственность за выявленные нарушения предусмотрена ч. 1 ст. 6.3, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и возложена как на должностные лица магазинов, так и на юридическое лицо.», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области