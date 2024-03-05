Владимирский дизайнер и потомственный кузнец Виктор Щедринов посвятил Суздалю аксессуары. Это необычные очки, на дужке которых можно прочитать название города-юбиляра, и кулон с

Владимирский дизайнер и потомственный кузнец Виктор Щедринов посвятил Суздалю аксессуары. Это необычные очки, на дужке которых можно прочитать название города-юбиляра, и кулон с увеличительной линзой «Суздальский сокол». Об этм рассказали в пресс-службе правительства. Эстетика Суздаля вдохновляет дизайнеров уже не в первый раз. Ранее московский ювелирный бренд посвятил городу коллекцию украшений. Ее назвали «Душа». Прокомментируйте новость