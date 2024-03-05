Об этом рассказали спасатели у себя на официальном телеграм-канале.

У владимирских сотрудников МЧС начались учения по подготовке к половодью. Уже сегодня был проведён первый этап учений. Об этом рассказали спасатели у себя на официальном телеграм-канале.«По сценарию произошло затопление микрорайона Большие Сокольники в Собинке, эвакуация 405 человек», – рассказывают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.Обработка алгоритмов реагирования прошла в трёх локациях. На учебной точке были отработаны спасательные работы. На Спасском озере была произведена погрузка техники и спуск водолазы. А в Собинке спасатели потренировались в эвакуации с размещением населения в ПВР. Также МЧСники провели цикл помощи для пострадавших при ЧС.